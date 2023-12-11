جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

القدس المحتلة/سما/

ادعى الجيش الإسرائيليّ اغتيال القائد الجديد لكتيبة "الشجاعية"، عماد قريقع.

وقال في بيان مشترك صدر عنه وعن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، إنه تم "القضاء في غارة جوية على القائد الجديد لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس بعد ترقيته لهذا المنصب خلال القتال"، مشيرا إلى أن ذلك تم بتوجيه من قبل الشاباك والاستخبارات العسكرية ("أمان").

وذكر أن قريقع "شغل منصب نائب قائد كتيبة الشجاعية اعتبارًا من عام 2019، وقام سابقًا بتدريب مشغلي الوحدة المضادة للدروع في لواء مدينة غزة. وبعد اغتيال قائد كتيبة الشجاعية أثناء القتال، تولى قريقع منصبه".