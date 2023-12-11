هليفي على الحدود مع لبنان: نحتاج إلى تغيير واضح جدا في الوضع لنعود إلى الأمن

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي جولة على الحدود مع لبنان، تقييما للوضع مع قادة الألوية والكتائب في الجليل، بالإضافة إلى ذلك التقى بأعضاء من الميليشيات المدنية المسلحة في كيبوتس مالكية.

وقال هليفي: "أولا، نحن بحاجة إلى العودة إلى وضع مختلف، والعودة إلى الأمن والشعور بالأمن على حد سواء".

وأضاف أن "هناك طريقة عسكرية للقيام بذلك، بدايتها أيضًا ما تفعلونه هنا، الضرب، والردع، وقتل عناصر حزب الله، وإظهار تفوقنا، ويمكن أن تأتي أيضًا في شكل هجوم".

وذكر أنه "ربما مع مرور الوقت ستكون حلول أخرى، لأننا نركز بين الجبهات على أمور أخرى".