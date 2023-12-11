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نتنياهو يدعو مقاتلي المقاومة للاستسلام

الأحد 10 ديسمبر 2023 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعو مقاتلي المقاومة للاستسلام



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 65 يوما "في أوجها"، في حين أشار إلى ما وصفه بـ"بداية نهاية حركة حماس"، في بيان مصور بثه مساء اليوم، الأحد، لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي.

وادعى نتناهو أنه "في الأيام الأخيرة، استسلم العشرات من مخربي حماس لقواتنا. إنهم يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم لمقاتلينا"، وتابع "أقول لمخربي حماس انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. استسلموا الآن".

وشدد نتنياهو، في كلمة موجهة لأنصاره وللرأي العام الإسرائيلي، في محاولة لترميم صورته السياسية، على أن "الأمر سيستغرق المزيد من الوقت، فالحرب في أوجها، ولكن هذه هي بداية النهاية بالنسبة لحماس".

يأتي ذلك فيما يبرر جيش الاحتلال اعتقال مئات المدنيين شمالي قطاع غزة في ظروف مهينة، واقتيادهم عراة إلى مراكز اعتقال، في عمليات يحرص على توثيقها ونشرها عبر صور ومقاطع فيديو، بأنهم "عناصر في فصائل المقاومة".


ويتعمّد جيش الاحتلال إجبار الغزيين على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفق ما رواه شهود عيان. وانتشرت صور ومقاطع مصوّرة تُظهر اعتقال جنود الاحتلال عشرات الغزّيين بأساليب إجرامية ومهينة.

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