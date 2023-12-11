  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو: جنود إسرائيليون يضرمون النار بشاحنة مساعدات لصالح غزة والجيش يؤكد الواقعة

الأحد 10 ديسمبر 2023 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جنود إسرائيليون يضرمون النار بشاحنة مساعدات لصالح غزة والجيش يؤكد الواقعة



القدس المحتلة/سما/

أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في قضية مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليين وهم يضرمون النار في شاحنة تحمل مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تعليقا على الفيديو المتداول لإضرام النار في إمدادات غذائية في شاحنة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن "سلوك الجندي في الفيديو خطير". 

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم تفحص القضية والتعامل معها وفقا لذلك".

يشار إلى أن الجنود الذين ظهروا في الفيديو (كانوا 3 على الأقل) ولم يقف سلوكهم عند حد إضرام النيران في صندوق السيارة الخلفي وإنما مضى أحدهم لاستكمال إشعال النار في كبينة السائق، ما يعني أن المقصود من تصرف الجنود هو إشعال كامل السيارة المحملة بالمساعدات.

يشار إلى أنه قبل أيام، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توماس وايت إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذا سيكلف المزيد من الأرواح".

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

photo_2023-12-11_14-44-37

وول ستريت جورنال: السنوار درس النفسية الإسرائيلية ورهن حياته لما تعلمه

"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية