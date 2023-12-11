تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

القدس المحتلة/سما/

حذّر ساسة ومعلقون إسرائيليون، اليوم الأحد، من أنّ الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة تتجه إلى الفشل، مشيرين إلى نقص الحلول السياسية، ومعتبرين أنّ الأهداف تبدو بعيدة التحقيق.

وقال النائب السابق رومان بروفمان، إنّ "إدارة الحرب محكوم عليها بالفشل، لأنه لا يوجد في الأفق حل سياسي ومفاوضات جادة لتبادل الأسرى".

وكتب برفمان على حسابه في منصة إكس، إنّ ما يعزز فرص فشل الحرب على غزة، حقيقة أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يديرها من منطلق افتراضات "سبق أن تحطمت"، وبسبب طغيان حساباته الشخصية.

من جهته، قال كبير المعلقين في صحيفة يديعوت أحرونوت، ناحوم برنيع، إنّ "إسرائيل مطالبة بتخفيض سقف توقعاتها من الحرب على غزة التي تبدو بعيدة عن النهاية ولا تحقق أهدافها".

وفي تقرير نشرته الصحيفة في عددها، الصادر اليوم الأحد، سخر برنيع من الصحافيين الإسرائيليين الذين يحاولون رفع معنويات الجمهور الداخلي عبر وصف مقاتلي حركة حماس بـ"الجبناء"، قائلاً: "ليتهم كانوا جبناء. لو كانوا جبناء لخرجوا من فوهات الأنفاق بجموعهم، رافعين الأيادي والأعلام البيضاء".

وأشار إلى أنّ الحرب على غزة تتأثر بالصراع الدائر بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، مشيراً إلى أنّ كليهما يحرصان على "أن يعرف الجمهور بأنه هو فقط يدير الحرب. والنتيجة هي أنهما يكثران من الظهور، أكثر من كل منْ تبوأ منصبيهما في كل الحروب السابقة، ويكثران من التورط في أقوال تتطلب المزيد من الشروحات، والمزيد من المؤتمرات الصحافية".

"أكاذيب"

أما الكاتب نير كيبنيس فقد حذر الرأي العام الإسرائيلي من الانطلاق من افتراض مفاده بأنه "بوسع الجيش أن يحقق انتصاراً في الحرب على غزة".

وفي مقال نشرته صحيفة معاريف، اليوم الأحد، أضاف كيبنيس أنّ "الجيش غير قادر على الانتصار"، واصفاً الرهانات على قدرته على تحقيق ذلك بـ"الأكاذيب".

وبحسب كيبنيس، فإنّ "ما يثير الإحباط حقيقة أنّ الحرب تبدو بعيدة عن النهاية حتى بعد مضي شهرين على شنّها"، متهماً في الوقت ذاته الناطق بلسان جيش الاحتلال دانيال هاغاري بـ"الكذب"، من خلال بياناته التي تتحدث عن "إنجازات" في الحرب.



وأشار إلى أنّ "المعارك والمواجهات العسكرية التي خاضها الجيش في العقدين الماضيين دللت على أنه غير قادر على تحقيق الانتصار، فضلاً عن عجزه عن مراكمة الردع في مواجهة الأعداء"، على حد تعبيره.

قدرات لا تمتلكها حماس

وأشار إلى أنه ضمن الأكاذيب التي يروّجها جيش الاحتلال، حديثه عن "فقدان" حماس السيطرة على قطاع غزة، وأنّ الغزيين ينتفضون ضدها، وأنّ زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار "تحت الضغط مما سيجعله يسارع إلى إطلاق سراح الرهائن".

وجزم كيبنيس بأنّ جيش الاحتلال يفشل في مواجهة تنظيم "لا يملك قوة جوية ولا دبابات ولا يملك سفناً ولا أسلحة غربية دقيقة أو قبة حديدية لحماية مواطنيه".

وأضاف: "لقد مر شهران والجيش الإسرائيلي لا يسحق غزة، رغم أنه لم تفرض عليه قيود دولية ولا تعوقه معارضة داخلية".