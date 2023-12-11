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ماذا حصل للضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل في غزة أهداها لابنته؟ (صور وفيديو)

الأحد 10 ديسمبر 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا حصل للضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل في غزة أهداها لابنته؟ (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

قتل الضابط الإسرائيلي إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته في غزة، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، بث ضابط إسرائيلي مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خان يونس، وعلق عليه قائلا: "هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن 420 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقي منهم نحو 20 عسكريا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية.

 

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