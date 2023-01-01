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قطر تؤكد مواصلة الجهود لاستئناف الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

الأحد 10 ديسمبر 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تؤكد مواصلة الجهود لاستئناف الهدنة بين إسرائيل و"حماس"



الدوحة/ أ ف ب/

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" مستمرة، على رغم من القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال".

وقال عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة: "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".


وتابع: "سنواصل (جهودنا)، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضًا بوقف الحرب"، وتابع لكننا "لا نرى نفس الرغبة عند كلا الطرفين" المتحاربين.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الولايات المتحدة مسؤولة تماما مثل إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة بإعطائها "الضوء الأخضر" لذلك.

وأضاف أنه بعدما قامت "الولايات المتحدة بعرقلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينبغي تحميل الأميركيين المسؤولية" عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بجر المنطقة "بشكل إضافي الى دوامة من الموت".

وقال: "نحن نواجه لحظة صعبة، لحظة ستأخذنا في شكل أعمق إلى دوامة من الموت والدمار. وإسرائيل تشعر ببساطة أنه بوسعها فعل ذلك.. إنها تشعر إنها غير خاضعة للمحاسبة".

#قطر

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