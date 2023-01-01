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السعودية تحث واشنطن على ضبط النفس إزاء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

الجمعة 08 ديسمبر 2023 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحث واشنطن على ضبط النفس إزاء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر



وكالات/ سما/

قال مصدران لوكالة "رويترز" إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس في الرد على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

[رويترز: السعودية تحث واشنطن على ضبط النفس إزاء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر]
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ومع تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السفن خلال الأسابيع الماضية، قال مصدران مطلعان على نهج التفكير السعودي إن رسالة ضبط النفس التي وجهتها الرياض إلى واشنطن تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد.

وأكدا أن الرياض راضية حتى الآن عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع.

وقال أحد المصدرين "ضغطوا على الأمريكيين في هذا الصدد ولماذا يجب وقف الصراع في غزة".

وقالت المصادر إن "السعودية تسعى إلى دفع عملية السلام في اليمن على الرغم من اشتعال الحرب في غزة خشية امتدادها إلى هناك".

وذكرت مصادر بارزة أن المحور المتحالف مع إيران أبلغ رويترز أن هجمات الحوثيين كانت جزءا من محاولة للضغط على واشنطن لدفع إسرائيل إلى وقف هجومها على غزة، وهو هدف مشترك لإيران والسعودية وبلدان أخرى في المنطقة.

وذكر أحد المصادر، أن ممثلين عن الحوثيين ناقشوا هجماتهم مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماع في طهران في نوفمبر واتفقوا على تنفيذ خطوات على نحو "محكوم" تساعد إنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر آخر إن طهران لا تسعى إلى "حرب شاملة في المنطقة"، قد تنجر مباشرة لها.

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