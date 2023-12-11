بورصة تل أبيب تنفي وجود أي “مؤامرة” قبل هجوم 7 أكتوبر

تل أبيب/سما/

قالت بورصة تل أبيب، أمس، إن التقرير الذي أعده باحثان أمريكيان، ويشير إلى وجود مستثمرين في إسرائيل ربما استفادوا من معرفتهم المسبقة بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، غير دقيق.

وزعم عمل بحثي أجراه أستاذا القانون روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا أنه هناك “مؤامرة كبير” عبر عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم الإسرائيلية قبل الهجمات في بورصتي نيويورك وتل أبيب.

وقالا إن نشاط “البيع على المكشوف زاد بشكل كبير عن مثيله خلال فترات الأزمات الأخرى العديدة” مثل الأزمة المالية لعام 2008 وكوفيد-19.

وكتبا أنه بالنسبة للمستثمرين في لئومي، أكبر بنك في إسرائيل، تم بيع 4.43 مليون سهم على المكشوف خلال الفترة من 14 سبتمبر أيلول حتى الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وحققت أرباحا قدرها 3.2 مليار شيقل (859 مليون دولار).

لكن وكالة “رويترز” نقلت عن بورصة تل أبيب قولها إن تقديرات الباحثين كانت خاطئة لأن أسعار الأسهم مدرجة بالأجوروت، وهي وحدة مالية إسرائيلية تعادل واحدا بالمئة من الشيقل، مما يجعل ربح البيع على المكشوف المحتمل عند 32 مليون شيكل فقط (الدولار = 3.7243 شيقل).

وقال يانيف باجوت رئيس التداول في البورصة “لا أرى في البيانات شيئا قريبا مما كتباه في الورقة البحثية… لم يكن هناك أي شيء غير معتاد في مراكز (البيع على) المكشوف في البورصة خلال الشهرين السابقين للهجوم”.

وقالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في بيان منفصل إنه في الأيام التي سبقت هجوم حماس، لم يتم الكشف عن أي تداول غير معتاد وإلا كان ذلك سيتطلب المزيد من التحقيق.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية زعمت، الاثنين، نقلا عن دراسة الباحثين الأمريكييين أن أشخاصا يعملون في البورصة والأسواق المالية كانوا على علم فيما يبدو بالهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وجنوا من وراء توظيف تلك المعلومات مليارات الدولار.

وتساءلت “هآرتس” عما إذا كانت حركة حماس تقف وراء ذلك وجنت أموالا طائلة من جراء هذه المراهنات المالية.

وأضافت أن عمليات مراهنات كبرى حدثت ضد إسرائيل في أسواق تل أبيب وول ستريت المالية، قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر.

وأكدت أن هذه المراهنات جنت مليارات الدولارات.

ولفتت إلى أن البعض كان على ما يبدو يعرف مسبقا عن خطة حماس للهجوم، الذي هوى بالأسواق المالية.

واعتبرت الصحيفة أن الحركة ربما استفادت ماليا من الأمر.