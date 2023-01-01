أمير قطر : من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

وكالات/ سما/

شدد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مشيرا إلى أن مبدأ الدفاع لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ44، قال أمير قطر: "المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيق بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات"، لافتا إلى أن "قمتنا تنعقد في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة".

ورأى أن "المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية"، مشددا على أنه "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنين الأبرياء بمن في ذلك النساء والأطفال".

وأضاف: "إن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة"، معربا عن ثقته بأن "دول المجلس يمكنها التوصل إلى تعاون أو تفاهم لحل بعض القضايا الإقليمية".

وأكد أن " مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة"، مشددا على أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينية".