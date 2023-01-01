مباحثات قطرية أميركية بشأن تطورات الأوضاع في غزة واطلاق سراح الاسرى ..

القدس المحتلة / سما/

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجهود الجارية لتسهيل العودة الآمنة لجميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة وزيادة المساعدات للمدنيين في القطاع.

وأضافت الخارجية -في بيان- أن بلينكن كرر امتنانه لشراكة قطر وجهودها الحاسمة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة والتوصل للهدنة الإنسانية الأخيرة في القطاع.

من جانبها، ذكرت الخارجية القطرية -في بيان- أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض خلال الاتصال الذي تلقاه من بلينكن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد لبلينكن التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة واستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة.

كما شدد على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال موقف قطر الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي.

وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين العالقين تحت القصف.