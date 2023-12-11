  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الفريديس: تمديد اعتقال إمام مسجد بادعاء "التماهي مع حماس ودعم قطاع غزة"

الأحد 03 ديسمبر 2023 02:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفريديس: تمديد اعتقال إمام مسجد بادعاء "التماهي مع حماس ودعم قطاع غزة"



الداخل المحتل/سما/

مدد اعتقال إمام مسجد، في الستينيات من عمره، من بلدة الفريديس لغاية يوم غد الأحد، وذلك بادعاء "التماهي مع حركة حماس ودعم قطاع غزة وسكانه وإطلاق تهديدات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت إمام مسجد من الشمال الليلة الماضية في أعقاب خطبة الجمعة التي ألقاها، والتي أبدى خلالها "التماهي مع العدو ودعم غزة وسكانها وتوجيه تهديدات ودعم إرهابيي حماس وأعمالهم الإجرامية".

واقتادت الشرطة إمام المسجد للتحقيق في مركز شرطة "زخرون يعكوف"، وقالت إنها أبقته رهن الاعتقال "بناء على مستجدات التحقيق".

ويأتي ذلك فيما تتواصل حملة الاعتقالات والتضييق ضد المواطنين العرب في البلاد منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومنهم من قدمت لوائح اتهام ضدهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

photo_2023-12-11_14-44-37

وول ستريت جورنال: السنوار درس النفسية الإسرائيلية ورهن حياته لما تعلمه

"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية