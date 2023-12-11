الفريديس: تمديد اعتقال إمام مسجد بادعاء "التماهي مع حماس ودعم قطاع غزة"

الداخل المحتل/سما/

مدد اعتقال إمام مسجد، في الستينيات من عمره، من بلدة الفريديس لغاية يوم غد الأحد، وذلك بادعاء "التماهي مع حركة حماس ودعم قطاع غزة وسكانه وإطلاق تهديدات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت إمام مسجد من الشمال الليلة الماضية في أعقاب خطبة الجمعة التي ألقاها، والتي أبدى خلالها "التماهي مع العدو ودعم غزة وسكانها وتوجيه تهديدات ودعم إرهابيي حماس وأعمالهم الإجرامية".

واقتادت الشرطة إمام المسجد للتحقيق في مركز شرطة "زخرون يعكوف"، وقالت إنها أبقته رهن الاعتقال "بناء على مستجدات التحقيق".

ويأتي ذلك فيما تتواصل حملة الاعتقالات والتضييق ضد المواطنين العرب في البلاد منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومنهم من قدمت لوائح اتهام ضدهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".