أمير قطر يشدد على أهمية وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الدوحة/سما/

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء جمعه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب الديوان الأميري القطري، فقد بحث الجانبان خلال جلسة المباحثات أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمِها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد، شدد أمير قطر على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.



كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك بين قطر وألمانيا.



وأكد أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس الألماني تمحورت حول تعاون البلدين في الاستثمار والطاقة.

وأضاف: "تطرقنا إلى مستجدات الوضع في غزة وشددنا على ضرورة استئناف مسار السلام، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

ونجحت الوساطة القطرية في التوصل إلى صفقة التبادل وإعلان الهدنة في غزة، وتعمل الدوحة مع القاهرة وواشنطن من أجل تمديدها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قال أمس الثلاثاء، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن تمديد الهدنة "يثبت نجاح الوساطة القطرية بالتعامل مع الأزمة".