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شاهد.."تم الإنعام عليا".. إعلامي مصري شهير يحصل على الجنسية السعودية

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.."تم الإنعام عليا".. إعلامي مصري شهير يحصل على الجنسية السعودية



وكالات/ سما/

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" مساء أمس الاثنين عن حصوله على الجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب: "منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن لدي الجنسية المصرية والجنسية السعودية، وأود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز.. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".

وأضاف: "لا أعرف الكثير من المصريين الذين حصلوا على هذا التكريم، لكنني سعيد به جدا.. أرجو أن أكون أحد  الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي.. وأقدر على توطيد هذه العلاقات".

وتابع: "أنا مواطن سعودي وهذا تكريم وتشريف ليا وتم الإنعام عليا بهذه الجنسية العظيمة، وأشعر هناك بأنني في بلدي ووطني وأشعر بالاحتواء والكرم والمحبة.. حاسس إنه تشريف وتكريم. أنا بحب السعودية جدا وبحس إني في بلدي ووطني، السعودية موقفها من أول يوم أفضل كثيرا من دول تعرفوها جيدا، ولا أحتاج لذكرها لأني لا أرى أي مبرر أن نتشاجر فيما بيننا، في هذا الوقت العصيب".

وأردف: "بصراحة أنا لا أحكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها، ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين، وحتى ليلة أمس في مجلس الأمن.. هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة، أما الكومبارس لا يلقون أي هجوم أو حتى الذكر، وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها، ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقة التي يرضاها".

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