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"غزة عرتكم وكشفت الجميع".. أبو تريكة يوجه رسالة للعالم (شاهد)

السبت 25 نوفمبر 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غزة عرتكم وكشفت الجميع".. أبو تريكة يوجه رسالة للعالم (شاهد)



الدوحة/سما/

تداول ناشطون مقطع فيديو لأول ظهور تلفزيوني للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقال أبو تريكة خلال ظهوره على شاشة "بي إن سبورت": "أنا لست بخير لأن غزة ليست بخير، 50 يوما والعالم يصمت أمام موت 20 ألفا في فلسطين و8 آلاف طفل استشهد". 
 


أبو تريكة وخلال مشاركته بالاستديو التحليلي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، وجه رسالة إلى العالم الصامت تجاه القضية الفلسطينية، وفق تعبيره، وقال: "العالم صم بكم لا يفقهون، غزة كشفتكم وعرت الجميع  دي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، تسكتون عن الباطل ولا تنصرون الحق". 

وأشار إلى أن الحرب على غزة كشفت "الوجه القبيح" للعالم. خاتما حديثه بعبارة "تحيا فلسطين تحيا فلسطين تحيا فلسطين". 

ولم يظهر أبو تريكة على شاشات التلفزيون منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما تم ربطه بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة. 

وتفاعل ناشطون مع فيديو أبو تريكة، معبرين عن فخرهم بأول ظهور له، والذي بدا فيه أسطورة كرة القدم المصرية السابق متأثرا من الأحداث الجارية في غزة. 
 


 


 


وكان أبو تريكة ندد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة وهو ما يشكل نحو  70% من الشهداء، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة. 
 

#محمد ابو تريكة

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