شاهد..كاظم الساهر يصدر أغنية بالإنكليزية تضامناً مع غزة

وكالات/ سما/

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء أول من امس، أغنيته الجديدة على موقع يوتيوب وصفحاته الشخصية على موقعي إنستغرام وفيسبوك.

تحمل الأغنية التي قدمها الساهر بالإنكليزية اسم (Hold your fire) أي "امسك سلاحك"، والتي يدعم من خلالها الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني في غزة.

ورغم أن الفنان كاظم الساهر قام بغناء أغنيته الجديدة بالإنكليزية إلا أنه حافظ على اللحن ذي الطابع العربي، فيما تحدث من خلال الأغنية عمّا تعرض له سكان مدينة غزة المحاصرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أزيد من 40 يوماً.

وكان الساهر يريد أن يتزامن طرح الأغنية مع اليوم الأول لتنفيذ قرار الهدنة والذي سيستمر أربعة أيام، لكنه، وعلى عكس المتوقع، بدأ صباح أمس، لا صباح أول من أمس، كما كان يجري الترويج.

ووصف الساهر عبر حسابه على إنستغرام الأغنية الجديدة، بأنها "تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

والأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل، تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا، وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استخدام الفن والموسيقى كأدوات لدعم السلام والجهود الإنسانية، حيث تستهدف الأغنية الوصول إلى جمهور عالمي، وتسليط الضوء على العمل الإنساني بشكل خاص.

تتسم الأغنية بلغتها الإنكليزية بهدف تحقيق تأثير أوسع، والوصول إلى الجمهور الغربي، وذلك للتعرف من خلال الفن على ما يعيشه الأطفال والناس في غزة.

أما بخصوص فيديو أغنية (Hold your fire)، فقد استخدمت العديد من المشاهد المأساوية في غزة التي حدثت خلال الحرب الأخيرة.

وكان الفنان كاظم الساهر أقام حفلاً غنائياً سابقاً تضامناً مع أهالي غزة، حيث أعرب على حسابه في إنستغرام عن أسفه لتأجيل حفليه في قطر وعُمان، بسبب الظروف المأساوية في غزة.