شاهد.."يويفا" يفرض غرامة مالية على "سلتيك" الاسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

وكالات/ سما/

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبرر "يويفا" قرار العقوبة المالية على سلتيك في بيان، بأن هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة "رسائل استفزازية ذات محتوى مسيء".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الاسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة لأسباب مماثلة.

ورفع جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي خلال مباراة فريقهم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، علم فلسطين تضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.