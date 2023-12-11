  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

البطالة في "إسرائيل" تقفز إلى 9.6% في أكتوبر

الإثنين 20 نوفمبر 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطالة في "إسرائيل" تقفز إلى 9.6% في أكتوبر



القدس المحتلة/سما/×

قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة "حماس" إلى نزوح عشرات الآلاف من الذين كانوا يعيشون قرب الحدود مع غزة.


وأوضح مكتب الإحصاء المركزي أن معدل البطالة الرئيسي استقر عند 3.4% الشهر الماضي.

ولكن عند الأخذ في الاعتبار ما يتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6% في أكتوبر، حيث كان 428,400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163,600 في سبتمبر.

وفي أعقاب هجوم "حماس" ضمن عملية "طوفان الأقصى"، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.

وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيا.

وقال إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3% من 66.9% في سبتمبر.

#اسرائيل #البطالة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

photo_2023-12-11_14-44-37

وول ستريت جورنال: السنوار درس النفسية الإسرائيلية ورهن حياته لما تعلمه

"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية