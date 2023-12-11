  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"فايننشيال تايمز" البريطانية: "أوبك+" يفكر بتمديد خفض إنتاج النفط بسبب حرب غزة

السبت 18 نوفمبر 2023 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فايننشيال تايمز" البريطانية: "أوبك+" يفكر بتمديد خفض إنتاج النفط بسبب حرب غزة



لندن/سما/

يعتزم تحالف "أوبك +" لإنتاج النفط بقيادة السعودية إجراء خفض طوعي إضافي، وسط غضب خليجي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن "السعودية تفكر في تمديد خفضها الطوعي الذي يستمر حتى ديسمبر 2023، لعدة أشهر في العام المقبل".

ونقلت الصحيفة عن "4 أشخاص مطلعين على تفكير الحكومة السعودية"، أنه "من المرجح جداً" أن تمدد المملكة خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً، "حتى الربيع على الأقل".

وقال مصدر مقرب من شخصيات بارزة في دول الخليج، للصحيفة: "يجب ألا نقلل من شأن مستوى الغضب الموجود والضغوط التي يشعر بها القادة في الخليج من شعوبهم، لكي يُنظر إليهم على أنهم يردون بطريقة ما".

وأضاف المصدر أنه "لن يكون هناك تكرار للصدمة النفطية التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما أوقفت الدول العربية صادراتها إلى الغرب".

وتابع: "هناك إمكانية تشديد إمدادات النفط؛ لإرسال رسالة خفية، ستكون مفهومة جيداً في الشوارع، وفي واشنطن ".


وتنتج السعودية– أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم- حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، مقارنة بسقفها الأقصى الذي يبلغ نحو 12 مليون برميل يومياً.

وتعد دول الكويت والجزائر وإيران من بين أعضاء "أوبك" الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة رحاها في غزة، طبقاً للصحيفة، وستتم مناقشة مزيد من التخفيضات خلال اجتماع التحالف في 26 نوفمبر، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وفي حين أن انخفاض أسعار النفط هو السبب الرئيس، فإن أعضاء تحالف منتجي النفط "يشعرون بالاستياء أيضاً من حرب إسرائيل والأزمة الإنسانية في غزة".

وتضخ دول "أوبك +" نحو 40% من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، بحسب رويترز.

#صحيفة فايننشال تايمز

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

photo_2023-12-11_14-44-37

وول ستريت جورنال: السنوار درس النفسية الإسرائيلية ورهن حياته لما تعلمه

"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية