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شاهد ..محمد منير يغني "يا فلسطيني": لا أملك غير حنجرتي للتضامن

الخميس 16 نوفمبر 2023 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..محمد منير يغني "يا فلسطيني": لا أملك غير حنجرتي للتضامن



وكالات/ سما/

أصدر الفنان المصري محمد منير أغنية جديدة لدعم فلسطين، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واختار لها اسم "يا فلسطيني".
وطرح منير الأغنية على شكل فيديو كليب، مساء يوم الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلا أن مُدتها لم تتجاوز دقيقة ونصف الدقيقة.
واختار منير كلمات قوية وجريئة لوصف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقصف بشكل متواصل، ما يؤدي إلى استشهاد الآلاف، مع إصراره على الصمود ورفض ترك أرضه للمحتل.
وقد عبر محمد منير، عبر بيان خاص أصدره بالتزامن مع طرحه أغنية "يا فلسطيني"، عن اختياره هذا العمل الفني ليكون وسيلة الدعم الممكنة التي يمكن ان يقدمها للقضية الفلسطينية، في ظل الأحداث الحالية في غزة.
وكتب في البيان: "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم، لا أملك غير حنجرتي لأساندهم بها، فتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه".
ويقول محمد منير في بداية الأغنية: "يسكت يسكت نبض الشعب وفجأة يطرشق لك شرايينك.. يا اللي مخطط تلغي العدل.. وشياطين الشر في تكوينك.. يسكت يسكت الاستحمال.. لما مراره يساوي الموت".
وتضيف الكلمات في المقطع الثاني: "ينتحر الصبر في فيضانه.. وينفجر الشعب المكبوت.. تسرق.. تحرق.. تقتل.. تهدم.. وتتفنن في صنوف الغدر.. آدي الشعب.. إن حب يرد.. بحجارة جندل تأمينك.. يا فلسطيني يا فلسطيني.. ينصر دينك".
وتم إنتاج أغنية "يا فلسطيني" بشكل مشترك بين محمد منير، وحزب "حماة الوطن" المصري، لتكون إهداء خاصاً منهم للشعب الفلسطيني.
وقام بكتابة الكلمات عصام عبد الله، وتولى مهمة التلحين كامل الشريف، فيما عاد التوزيع لفتحي سلامة، والمكساج لعلاء الكاشف، والإخراج لأحمد عبد المحسن.
وتتميز الأغنية بإيقاعها الموسيقي السريع، الذي يبعث الحماس في قلب من يسمعها، إضافة إلى الكلمات التي تشير إلى شجاعة وبسالة الشعب الفلسطيني.
وصور الفيديو كليب لقطات من الدماء التي تجري في الشرايين، والتي تصل إلى القلب والرئتين والعيون، تعبيراً عن قوة المقاتلين الذين يدافعون عن الأرض منذ بداية الاحتلال.

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