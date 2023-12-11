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محمد رمضان يرد على الانتقادات الإسرائيلية بعد دعمه لقطاع غزة

الأحد 29 أكتوبر 2023 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يرد على الانتقادات الإسرائيلية بعد دعمه لقطاع غزة



القاهرة/سما/

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.


وقال رمضان في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأنني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع عن إخواتنا وسيداتنا ودمنا في غزة".

وأضاف الفنان المصري في ردع على القناة الإسرائيلية: "ده أقل واجب اعمله قدام إخواتي، والواجب الثاني اللي أنا بعمله عشانكم، ودي رسالتي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة".

وفي وقت سابق، شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما عنيفا على النجم المصري محمد رمضان، بعد دعوته المصريين والعرب للانضمام إلى القتال والدفاع عن قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا رمضان الجيوش العربية إلى استخدام أسلحتها للدفاع عن غزة قائلا في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تلقيت العديد من الطلبات لنشر شيء ما حتى يُسمع صوتنا.. صوتنا يجب أن يسمعه بلدنا".

#محمد رمضان

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