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مشجعو سيلتيك يتحدون النادي ويرفعون أعلام فلسطين في مباراة أتلتيكو

الخميس 26 أكتوبر 2023 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشجعو سيلتيك يتحدون النادي ويرفعون أعلام فلسطين في مباراة أتلتيكو



لندن/سما/

تحدى الآلاف من مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي إدارة النادي، بعدما قاموا برفع أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

وكان عرض التيفو بألوان علم فلسطين واضحاً في النصف الأسفل من المدرجات قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، وتم رفع حوالي 20 علما كبيرا في القسم المجاور قبل ظهور الفريقين، وذلك في إطار دعم جماهير سيلتيك للقضية الفلسطينية.

 

وكانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب.

 

ومن المؤكد أن يتسبب ذلك في اتخاذ إجراءات تأديبية مشددة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد سيلتيك، نظراً لأن الاتحاد القاري سبق أن فرض بالفعل غرامة على النادي بسبب مشجعيه الذين رفعوا أعلام فلسطين في مناسبات سابقة.

كان النادي أصدر نداء لجماهيره في يوم المباراة بعد أن شجعت مجموعة من الجمهور على “رفع علم فلسطين بشجاعة” وسط الصراع الذي أودى بحياة الآلاف.

 

وجاء في بيان سلتيك: “لقد شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة في الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل وجُرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال”.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم “إننا نشهد مأساة ذات حجم مروع. ومع استمرار الأمر، يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا”.

وتابع “كما نأمل ونصلي من أجل السلام ومن أجل وصول الدعم الإنساني إلى المحتاجين والخائفين. لقد تأثر العديد من زملائنا ومشجعينا وأصدقائنا وعائلاتنا بهذه الأحداث”.

وشدد سيلتيك في بيانه “في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم، يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما زالوا يعانون”.

وأوضح “بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء، سيرتدي لاعبو سيلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، كإظهار للاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع”.

وأوضح “يقدم النادي أيضا مساهمة للجنة للصليب الأحمر الدولية لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في المنطقة”.

ولطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطا بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين.

ورفعت أعداد كبيرة من مشجعي سيلتيك علم فلسطين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه هارتس، يوم الأحد الماضي، ببطولة الدوري الاسكتلندي، وتعتزم مجموعة من الجماهير تكرار الأمر أمام أتلتيكو، وهو ما ينذر بوقوع صدام بينها وبين مجلس إدارة النادي.

يذكر أن سيلتيك يتواجد في ذيل ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في أول جولتين أمام فينورد روتردام الهولندي، ولاتسيو الإيطالي.

 

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