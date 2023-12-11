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رغم مخاطر تعرضه لعقوبة السجن وإنهاء مسيرته.. التعمري يواصل دعم فلسطين

السبت 21 أكتوبر 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم مخاطر تعرضه لعقوبة السجن وإنهاء مسيرته.. التعمري يواصل دعم فلسطين



عمان/سما/

واصل نجم نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، الأردني موسى التعمري، دعمه لفلسطين عبر مختلف حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا التضامن قد يشكل خطرا على مسيرته ومستقبله.

وأعاد النجم الأردني عبر خاصية "القصص" على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، نشر تدوينة للهلال الأحمر الفلسطيني جاء فيها: "مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي.. تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية.. نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

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وكان التعمري، نشر الخميس الماضي، فيديو فيه رسالة لفلسطين بكل لغات العالم، كما شارك النجم الأردني الخبر الخاص بالعقاب في فرنسا لكل من يتضامن مع فلسطين وعلق عليه قائلا "مع هيك نحن مع القضية"، واختار أن يكون ذلك مرفقا بصورة يرتدي فيها قميصا عليه عبارة "أوقفوا الحرب على غزة".

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وذكرت تقارير إعلامية، أن التعمري يخاطر بمسيرته وبمستقبله لأنه قد يتعرض لعقوبة السجن في فرنسا بسبب دعمه المتواصل لفلسطين.

#الاردن #موسى التعمري

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