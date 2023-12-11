  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ألمانيا: وزيرة الداخلية تدعو إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد

الجمعة 20 أكتوبر 2023 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: وزيرة الداخلية تدعو إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد



برلين/سما/

قالت وزيرة الداخلية الألمانية يوم الجمعة إنه يجب ترحيل أنصار حماس من البلاد حيثما أمكن ذلك وإن السلطات ستراقب عن كثب التهديدات المحتملة في أعقاب التطورات الاخيرة في قطاع غزة.

وأفادت نانسي فيزر عقب محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية "يجب ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا.. إذا كان بوسعنا ترحيلهم فعلينا".


وأضافت: "سلطاتنا الأمنية تركز حاليا بشكل أكبر على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى الهجوم الأخير في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد.

وصرحت بأن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين.

ودعت نانسي فيزر المواطنين لتنبيه السلطات إلى أي "دعاية" تدعم حماس، مشيرة إلى أن ألمانيا "لن تسمح بانتشار هذه الكراهية التي وصفتها بـ"الدنيئة" والعنف المروع".

وفي الوقت نفسه، قال أعضاء الجالية الفلسطينية الكبيرة في ألمانيا إن أصواتهم يتم إسكاتها بسبب حظر المظاهرات.

ويوم الجمعة، قام ممثلو الادعاء في ميونيخ بتفتيش منزل مواطن ألماني يبلغ من العمر 38 عاما بسبب منشور على موقع إنستغرام يدافع عن حماس، وفقا لبيان صادر عن المدعي العام.


والأحد، قالت وزيرة الداخلية الألمانية إن بلادها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية من أجل ترحيل أنصار حركة حماس الموجودين على أراضيها.

وأضافت في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن حماية اليهود في ألمانيا تأتي على رأس أولويات بلادها، مشددة على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد.

وأكدت على اعتزام بلادها اتخاذ خطوات "حازمة" ضد أنصار حماس في ألمانيا، مشيرة إلى أنها "لن تتسامح أبدا مع خطابات العنف المعادية للسامية ولإسرائيل".

وأوضحت أن الحكومة عازمة على اللجوء إلى كافة الطرق القانونية لترحيل أنصار حماس من ألمانيا.

جدير بالذكر أن السلطات الألمانية في العاصمة برلين منعت مجموعة مكونة من قرابة ألف شخص من التظاهر دعما لفلسطين، وطالبت الشرطة المتظاهرين بالتفرق نظرا لوجود قرار يحظر التظاهر.


وانتهت محاولات التظاهر باعتقال الشرطة الألمانية لبعض المتظاهرين بعد مواجهات بين الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

الأخبار الرئيسية

فيديو: "القسام" تنشر مشاهد مثيرة للمعارك شرق غزة

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 19 مجزرة مروعة وأباد أحياء كاملة خلال ساعات

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية