المهاجم المصري كوكا يتضامن مع فلسطين

القاهرة/سما/

تضامن المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق "بينديك سبور" التركي مع فلسطين في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.

وكتب كوكا، عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عاما، ولهذا السبب لدي متابعون وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدا ما كان يحدث منذ عقود، استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء، والفلسطينيون بعد سنوات عديدة من محاولتهم القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، وصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين!!"

وتابع: "قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلا، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى، أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة، 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود، ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا، ويقولون إنهم يقاتلون الإنسان والحيوان!!".

وواصل: "كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة، وقالوا أقف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقا لتنشر المأساة في غزة كما لو أنها في إسرائيل، أعتقد أنه إذا كانت لديك قطعة صغيرة جدا من القلب فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل، بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

واستطرد: "أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار، أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة، لقد نسيت تقريبا أن أخبركم بأن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع".

وختم: "من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا، أن نكون صوتهم خارج الخندق".

ولقيت تغريدة اللاعب المصري، تفاعلا كبيرا إذ وصل عدد المتفاعلون معها لأكثر من 9 ملايين شخص، وتأتي تغريدة كوكا في ظل قلق بعض اللاعبين من فرض عقوبات عليهم بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية.

ويعد تضامن كوكا هو الأقوى بين اللاعبين العرب والمسلمين المحترفين في الدوريات الأوروبية، في الوقت الذي امتنع مواطنه محمد صلاح، الذي يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي عن التعليق عن الأحداث، ما تسبب في حالة غضب كبيرة على صلاح، الذي فقد أكثر من مليوني متابع على صفحته في "فيسبوك" بسبب صمته.