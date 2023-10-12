ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 1417 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 1417 ونحو 6268 جريحا، جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل.

وقال الوزرة في بيان رسمي أن447 شهيداً من الأطفال و284 شهيدة من السيدات جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت ٧-١٠-٢٠٢٣.

وأشارت إلى 10 شهداء من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

‎وبينت أن 14 منشأة صحية تضررت، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وقالت الوزارة إن‎ عدد الشهداء في الضفة الغربية، وصل إلى 31 شهيداً و أكثر من 190 جريحاً.

ونشرت وزارة الصحة أسماء ٤٤ شهيدا ارتقوا في مجزرة واحدة استهدفت منزل عائلة شهاب شمال قطاع غزة اليوم :

1-صالح عمر مصطفى شهاب 41 عام .

2-أنس صالح عمر شهاب 17 عام .

3-رواند صالح عمر شهاب 18 عام .

4-جنان صالح عمر شهاب 12 عام .

5-أفنان صالح عمر شهاب 6 عام .

6-عائشة صالح عمر شهاب 4 عام .

7-آمنة عبد الرحمن أحمد شهاب 41 عام .

8-مصطفى عمر مصطفى شهاب 46 عام .

9-آسيا عبد الرحمن أحمد شهاب 43 عام .

10-عمر مصطفى عمر شهاب 25 عام .

11-أحمد مصطفى عمر شهاب 21 عام .

12-محمد مصطفى عمر شهاب 17 عام .

13-عبدالله عمر مصطفى شهاب 38 عام .

14-إسلام فريد مصطفى شهاب 38 عام (عساف) .

15-ولاء عبدالله عمر شهاب 13 عام .

16-الاء عبدالله عمر شهاب 12 عام .

17-عمر عبدالله عمر شهاب 9 عام .

18-عبدالكريم عبدالله عمر شهاب 2 عام .

19-ايناس خطاب عبدالكريم شهاب 26 عام .

20-عائشه عمر مصطفى شهاب 3 عام .

21-محمد عمر مصطفى شهاب 40 يوم .

22-عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 65 عام .

23-سعاد ربيع عبدالرحمن شهاب 61 عام .

24-أحمد عبدالرحمن أحمد شهاب 42 عام .

25-سعاد أحمد عبدالرحمن شهاب 6 عام .

25-عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 13 عام .

26-لينه أحمد عبدالرحمن شهاب 10 عام .

27-محمد عبدالرحمن أحمد شهاب 37 عام .

28-خوله عمر مصطفى شهاب 33 عام .

29-اسراء محمد عبدالرحمن شهاب 12 عام .

30-أسامة محمد عبدالرحمن شهاب 9 عام .

31-جودي محمد عبدالرحمن شهاب 6 عام .

32-حليمة محمد ابراهيم شهاب 79 عام (هنية) .

33-أسماء ربيع عبدالرحمن شهاب 45 عام .

34-عبد الرحمن ربيع عبدالرحمن شهاب54 عام .

35-منى ناهض محمد شهاب 39 عام (عبد ربه) .

36-بلال عبدالرحمن ربيع شهاب 6 عام .

37-لوتس عبدالرحمن ربيع شهاب 10 عام .

38-ريتا عبدالرحمن ربيع شهاب 7 عام .

39-آمنه عمر مصطفى ابوحميدان 41 عام (شهاب) .

40-هالة أشرف مصطفى أبوحميدان 17 عام .

41-عبدالرحمن أشرف مصطفى أبوحميدان 20 عام .

42-شيماء أشرف مصطفى أبوحميدان 16 عام .

43-مريم أشرف مصطفى أبوحميدان 13 عام .

44-جنى أشرف مصطفى أبوحميدان 7 عام .

*الإصابات*

1-عمر مصطفى عبدالله شهاب 70 عام .

2-فاطمة عبدالله حسين شهاب 37 عام (الندر) .

3-عبدالرحمن عمر مصطفى شهاب 29 عام .

4-براء عبدالرحمن عمر شهاب 29 عام .

5-إسلام عمر مصطفى شهاب 36 عام .

6-قاسم أحمد عبدالرحمن شهاب 2 عام .