طوفان الأقصى: 84 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن حكومة نتنياهو فاشلة

القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلية، تحميل الجمهور الإسرائيلي، لحكومة بنيامين نتنياهو، وائتلافه، المسؤولية عن الخسائر الكبيرة، جراء عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية.



ونشر الصحفي الإسرائيلي، بن كاسبيت نتائج الاستطلاع، والتي أظهرت، أن 92 بالمئة من جمهور الاحتلال، يشعرون بالقلق الشديد جراء ما يجري.



وأظهرت أن 84 بالمئة، من المستطلعين، يعتبرون عملية طوفان الأقصى، "فشلا" للقيادة السياسية الإسرائيلية.



وأشار إلى أن 94 بالمئة من الجمهور، يعتقدون أن الحكومة هي المسؤولة، عن الوضع الذي أدى إلى انهيار نظام حماية المستوطنات برمته في الجنوب، وبعد ذلك، يرى 75 بالمئة من الجمهور أن على الحكومة "مسؤولية أكثر كبيرة جدا".



وأظهرت النتائج غضبا كبيرا في صفوف ناخبي الائتلاف الحكومي، وقال 79 بالمئة منهم، إن ما جرى فشل للقيادة السياسية للاحتلال.



ورأى 67 بالمئة من المستطلعين، أن ما جرى كارثة أكثر من تلك التي جرت يوم حرب أكتوبر عام 1973.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإنه يعتقد 56 بالمئة من الإسرائيليين، أن على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الاستقالة بعد وقف القتال.



ورأت أقلية منهم أن عليه الاستقالة مع انتهاء القتال، بنسبة 28 بالمئة من المستطلعين، فضلا عن أن 52 بالمئة منهم أجابوا بأن على وزير الحرب يؤآف غالانت الاستقالة بعد انتهاء القتال.



وأعرب 59 بالمئة من الإسرائيليين، عن عدم ثقتهم على الإطلاق، في قدرة الحكومة على إدارة الحرب، في حين قال 88 بالمئة، إنهم لا يثقون في الحكومة.

