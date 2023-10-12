  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

طوفان الأقصى: 84 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن حكومة نتنياهو فاشلة

الخميس 12 أكتوبر 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوفان الأقصى: 84 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن حكومة نتنياهو فاشلة



القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلية، تحميل الجمهور الإسرائيلي، لحكومة بنيامين نتنياهو، وائتلافه، المسؤولية عن الخسائر الكبيرة، جراء عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

ونشر الصحفي الإسرائيلي، بن كاسبيت نتائج الاستطلاع، والتي أظهرت، أن 92 بالمئة من جمهور الاحتلال، يشعرون بالقلق الشديد جراء ما يجري.

وأظهرت أن 84 بالمئة، من المستطلعين، يعتبرون عملية طوفان الأقصى، "فشلا" للقيادة السياسية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن 94 بالمئة من الجمهور، يعتقدون أن الحكومة هي المسؤولة، عن الوضع الذي أدى إلى انهيار نظام حماية المستوطنات برمته في الجنوب، وبعد ذلك، يرى 75 بالمئة من الجمهور أن على الحكومة "مسؤولية أكثر  كبيرة جدا".

وأظهرت النتائج غضبا كبيرا في صفوف ناخبي الائتلاف الحكومي، وقال 79 بالمئة منهم، إن ما جرى فشل للقيادة السياسية للاحتلال.

ورأى 67 بالمئة من المستطلعين، أن ما جرى كارثة أكثر من تلك التي جرت يوم حرب أكتوبر عام 1973.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإنه يعتقد 56 بالمئة من الإسرائيليين، أن على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الاستقالة بعد وقف القتال.

ورأت أقلية منهم أن عليه الاستقالة مع انتهاء القتال، بنسبة 28 بالمئة من المستطلعين، فضلا عن أن 52 بالمئة منهم أجابوا بأن على وزير الحرب يؤآف غالانت الاستقالة بعد انتهاء القتال.

وأعرب 59 بالمئة من الإسرائيليين، عن عدم ثقتهم على الإطلاق، في قدرة الحكومة على إدارة الحرب، في حين قال 88 بالمئة، إنهم لا يثقون في الحكومة.
 

#اسرائيل #طوفان الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

واشنطن بوست عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

تركيا تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى.. والسعودية تبذل جهودًا لوقف التصعيد في غزة

الاحتلال يفتخر بتدمير الجامعة الإسلامية بغزة وينشر تسجيلا (شاهد)

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب

الأخبار الرئيسية

هليفي يهدد باغتيال قادة حماس ويعترف بالفشل في منع "طوفان الأقصى"

photo_2023-10-12_14-00-37

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 1417 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين

الاحتلال يقصف مطاري دمشق وحلب وأنباء عن خروجهما من الخدمة

photo_2023-10-12_14-06-17

الكشف عن هوية صاحب كذبة قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال "طوفان الأقصى" (شاهد)

photo_2023-10-12_13-51-29

جيش الاحتلال يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية