جيش الاحتلال يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، اليوم الخميس، إنه في الساعات التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب.



وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء الخميس، بأن المسؤول العسكري الإسرائيلي قد أشار للمرة الأولى إلى مسألة التحذيرات الاستخبارية التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، فجر السبت الماضي.



وقال دانيال هاغاري: في الساعات التي سبقت الهجوم، لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب.



وشدد المتحدث العسكري الإسرائيلي على أن بلاده ستقتص من جميع الضالعين بالهجوم، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي مدعيا على أهداف تابعة لقوة النخبة بالجناح العسكري لحركة حماس، وأن إسرائيل تقوم بجمع مقاطع فيديو من شبكة الإنترنت، لتحديد هوية المسلحين الفلسطينيين والوصول إليهم.