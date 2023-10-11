  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

الخميس 12 أكتوبر 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، اليوم الخميس، إنه في الساعات التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب.


وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء  الخميس، بأن المسؤول العسكري الإسرائيلي قد أشار للمرة الأولى إلى مسألة التحذيرات الاستخبارية التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، فجر السبت الماضي.


وقال دانيال هاغاري: في الساعات التي سبقت الهجوم، لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب.


وشدد المتحدث العسكري الإسرائيلي على أن بلاده ستقتص من جميع الضالعين بالهجوم، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي مدعيا على أهداف تابعة لقوة النخبة بالجناح العسكري لحركة حماس، وأن إسرائيل تقوم بجمع مقاطع فيديو من شبكة الإنترنت، لتحديد هوية المسلحين الفلسطينيين والوصول إليهم.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

واشنطن بوست عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

تركيا تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى.. والسعودية تبذل جهودًا لوقف التصعيد في غزة

الاحتلال يفتخر بتدمير الجامعة الإسلامية بغزة وينشر تسجيلا (شاهد)

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب

الأخبار الرئيسية

المجزرة مستمرة : ألف و354 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب بغزة

الصحة الفلسطينية : عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمشافي بغزة

اسرائيل : لن تدخل اي مساعدات إنسانية الى غزة حتى اطلاق سراح اسرانا

55 شهيدا في مخيم الشاطئ وجباليا وبلدة بني سهيلا شرق خانيونس

photo_2023-10-11_07-03-04

الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة..نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية