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البيت الأبيض يتراجع عن مزاعم بايدن حول قتل “حماس” أطفالا إسرائيليين (فيديو)

الخميس 12 أكتوبر 2023 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يتراجع عن مزاعم بايدن حول قتل “حماس” أطفالا إسرائيليين (فيديو)



واشنطن/سما/

قال مسؤولان في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يرَ صورا أو تقارير مؤكدة عن “إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال” في إسرائيل، وذكرا أن تصريح بايدن بهذا الخصوص استند إلى مزاعم مسؤولين إسرائيليين.
وأشار المسؤولان في حديث لشبكة “سي إن إن”، أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين الآخرين لم يروا شخصيا “حماس” تقتل أطفالا، ولم يتأكدوا من ذلك.
وبحسب شبكة “إن بي سي” فإن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض، أفادا أن تصريحات بايدن المتعلقة برؤيته صورا “لإرهابيين يقطعون رؤوس أطفال” في إسرائيل، استندت إلى تقارير إعلامية ومزاعم مسؤولين إسرائيليين.

 

 

 

وكان بايدن أفاد في تصريحات صحافية سابقة أن “من المهم للأمريكيين أن يروا ما يحدث هناك (في إسرائيل)، أنا أقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة، لم أعتقد قط أنني سأرى لقطات مؤكدة لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال”.
وفي اليومين الأخيرين، انتشرت مزاعم عن قيام عناصر من “كتائب القسام”، بـ”قطع رؤوس أطفال إسرائيليين” خلال الهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وردّا على هذه المزاعم الأمريكية والإسرائيلية، نشرت كتائب القسام، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إخلاء سبيل امرأة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في قطاع غزة لأيام. وأظهر الفيديو المرأة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

وترك رجال المقاومة من كتائب القسام المرأة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب الفيديو.

#البيت الابيض

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