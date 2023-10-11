سيناتور أمريكي: “نحن في حرب دينية وأنا مع إسرائيل”.. وردود غاضبة

واشنطن/سما/

أثار السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، غضبا وتفاعلا ظهرت على مواقع التواصل، بعد تصريحه خلال مقابلة أجراها مع قناة “فوكس نيوز” ونشر مقطعا منها في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): “نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان”.

وقد أثار تصريحه ردودا من كل أنحاء العالم، ناقدة له ومتهمة له بالجهل والتطرف، وبين المعلقين عليه، مسيحيون عرب، الذين أشاروا إلى معاناة المسيحيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، مثل مذيعة قناة “الجزيرة” سابقا، غادة عويس، التي ردت عليه بالقول: “إما أنت أعمى أو منافق”.

وتأتي تصريحات غراهام في الوقت الذي تدخل فيه الحرب على غزة يومها السادس.

وقد أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت، إلى 220، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقال متحدث الجيش دانيئيل هاغاري، للصحفيين: “يبلغ عدد الجنود والمجندات الذين قتلوا منذ بداية الحرب (مع الفصائل الفلسطينية في غزة) 220 جنديا ومجندة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أعلنت صباح الخميس ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ السبت، إلى ما لا يقل من 1300، قتلوا في هجوم “طوفان الأقصى”، المباغت، الذي قامت به كتائب “القسام”، الذراع العسكري لـ”حماس”.

وفي المقابل فاق عدد الشهداء الفلسطينيين 1200 والجرحى بالآلاف منذ السبت، جراء استمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها على قطاع غزة، مخلفة دمارا هائلا بالمقدرات المدنية ونزوح مئات الآلاف من السكان.