  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سيناتور أمريكي: “نحن في حرب دينية وأنا مع إسرائيل”.. وردود غاضبة

الخميس 12 أكتوبر 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: “نحن في حرب دينية وأنا مع إسرائيل”.. وردود غاضبة



واشنطن/سما/

أثار السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، غضبا وتفاعلا ظهرت على مواقع التواصل، بعد تصريحه خلال مقابلة أجراها مع قناة “فوكس نيوز” ونشر مقطعا منها في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): “نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان”.

 

 

وقد أثار تصريحه ردودا من كل أنحاء العالم، ناقدة له ومتهمة له بالجهل والتطرف، وبين المعلقين عليه، مسيحيون عرب، الذين أشاروا إلى معاناة المسيحيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، مثل مذيعة قناة “الجزيرة” سابقا، غادة عويس، التي ردت عليه بالقول: “إما أنت أعمى أو منافق”.

وتأتي تصريحات غراهام في الوقت الذي تدخل فيه الحرب على غزة يومها السادس.

 

وقد أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت، إلى 220، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقال متحدث الجيش دانيئيل هاغاري، للصحفيين: “يبلغ عدد الجنود والمجندات الذين قتلوا منذ بداية الحرب (مع الفصائل الفلسطينية في غزة) 220 جنديا ومجندة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أعلنت صباح الخميس ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ السبت، إلى ما لا يقل من 1300، قتلوا في هجوم “طوفان الأقصى”، المباغت، الذي قامت به كتائب “القسام”، الذراع العسكري لـ”حماس”.

وفي المقابل فاق عدد الشهداء الفلسطينيين 1200 والجرحى بالآلاف منذ السبت، جراء استمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها على قطاع غزة، مخلفة دمارا هائلا بالمقدرات المدنية ونزوح مئات الآلاف من السكان.

#امريكا

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

واشنطن بوست عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

تركيا تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى.. والسعودية تبذل جهودًا لوقف التصعيد في غزة

الاحتلال يفتخر بتدمير الجامعة الإسلامية بغزة وينشر تسجيلا (شاهد)

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب

الأخبار الرئيسية

المجزرة مستمرة : ألف و354 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب بغزة

الصحة الفلسطينية : عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمشافي بغزة

اسرائيل : لن تدخل اي مساعدات إنسانية الى غزة حتى اطلاق سراح اسرانا

55 شهيدا في مخيم الشاطئ وجباليا وبلدة بني سهيلا شرق خانيونس

photo_2023-10-11_07-03-04

الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة..نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية