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طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها عقب استهداف مطار دمشق (صورة)

الخميس 12 أكتوبر 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها عقب استهداف مطار دمشق (صورة)



القد س المحتلة/سما/

 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي كانت في طريقها إلى لبنان عادت أدراجها إثر تفجيرات مطار دمشق.

 

وكان سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، أعلن أن عبداللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".

وأفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين.

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وقال مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور: "يجري الآن التحقق من حجم الأضرار الناجمة بسبب العدوان الإسرائيلي على مطاري حلب ودمشق".

#ايران #سوريا

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