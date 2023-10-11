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بلينكن: أتيت كيهودي إلى "إسرائيل"

الخميس 12 أكتوبر 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: أتيت كيهودي إلى "إسرائيل"



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "انا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل، وقد أتيت كيهودي"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بلينكن: "أنا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل.. اتحدث بشكل شخصي، وأتيت كيهودي"، مكررا الإدعاء بأن "حماس" ذبحت الأطفال وحرقهم قائلا: "هذا كان واحد فقط من فظائع حماس الوحشية".

وأشار إلى أن "والدي مر بفظائع في روسيا ولذلك افهم فظائع العمليات التي قامت بها حماس ضد المواطنين، ويجب أن نتلقى إلهاما من الإسرائيليين"، مشددا على أنه "لا يوجد أي ذريعة لأعمال الإرهاب هذه".

وأضاف: "نعلم أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تستثمر المواد التي توجد بحوزتها ببناء الأنفاق"، معتبرا أن "حماس تمارس القمع في كل مكان وتبني أنفاقا إرهابية، ولديها هدف واحد وهو تقويض اليهود".

ورأى بلينكن أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحتمل مذبحة كهذه وعلينا التأكد أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى"، مبينا أنه "لدينا معايير معينة يجب اتخاذ خطوات حذرة بما فيه الكفاية بينما نتعامل مع مجتمع مدني".

#بلينكن

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