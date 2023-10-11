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المجزرة مستمرة : ألف و354 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب بغزة

الخميس 12 أكتوبر 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجزرة مستمرة : ألف و354 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب بغزة



غزة /سما/

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، يومها السادس، يواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المأهولة في قطاع غزة، وكذلك تدمير المؤسسات المدنية ومشاريع البنى التحتية، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا.

ووصل عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان إلى أكثر من ألف و354 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2540 وحدة سكنية دمرت، ونحو 338 ألف مدني نزحوا من بيوتهم داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300، فيما أصيب نحو 3300 آخرين، من بينهم 28 في حالة حرجة ونحو 350 في حالة خطيرة، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

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