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الصحة الفلسطينية : عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمشافي بغزة

الخميس 12 أكتوبر 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمشافي بغزة



رام الله/سما/

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الخميس، إن العدد الكبير للجرحى يفوق حاليا القدرة الإستيعابية للمشافي في قطاع غزة.

وحذّرت الكيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم.

ودعت المنظمات الصحية الدولية الى المساعدة بفتح مشافٍ ميدانية في قطاع غزة للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ.

وجددت الدعوة وبشكل عاجل كافة المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة دول العالم الى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا لغرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المكثفة.

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