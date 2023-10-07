غوتيريش يطالب السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة دون عوائق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم، السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء إلى قطاع غزة.
وقال غوتيريش في تغريدة:" نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، الأربعاء، بُعَيد نفاد الوقود اللازم للتشغيل جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي وإغلاق المعابر، ما يؤثر سلبا في كل مناحي الحياة الإنسانية والخدماتية والصحية.
وفي وقت سابق، قال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، ظافر ملحم، إن ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر من الوقود يكفي من 10-12 ساعة فقط.
كما أطلق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي.
ويتعرض أهالي القطاع، إلى عدوان غاشم تستخدم فيه آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليًّا.
وأسفر العدوان الإسرائيلي، عن استشهاد 1200 مواطنا فلسطينيا، وإصابة نحو 5600 آخرين