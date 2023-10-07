"أونروا" تدعو إلى جمع 104 ملايين دولار لتقديم مساعدات عاجلة لغزة

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الأربعاء إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة لقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي في أعقاب هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، فيما عرف باسم "طوفان الأقصى".

وقالت الأونروا، في بيان "تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 104 مليون دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات، على مدار التسعين يوماً القادمة".

وأضافت "ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي".



وقالت المنظمة التي كانت تواجه بالفعل صعوبات مالية إن لديها تمويلاً كافياً لمواصلة تقديم خدماتها الاعتيادية، ومنها التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، في أنحاء المنطقة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا "من أجل المحافظة على عملنا المنقذ للحياة في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، ولكي نبقى شريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، فإنني أناشد مانحي الأونروا وشركاءها لزيادة دعمهم المالي".

وفي يناير كانون الثاني، أطلقت الوكالة التابعة للأمم المتحدة مناشدة لجمع 1.6 مليار دولار، وحذرت من الصعوبة التي تواجهها في الاضطلاع بمهمتها بسبب الكلفة المتزايدة وتقلص الموارد.

وتأسست أونروا عام 1949، في أعقاب حرب 1948، وتقدم خدمات عامة تتضمن التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

(رويترز)