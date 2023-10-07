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بايدن يوجه تحذيرا لإيران

الخميس 12 أكتوبر 2023 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يوجه تحذيرا لإيران



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بالتصرف بحذر في ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض في اجتماع مع ممثلي المنظمات العامة اليهودية في الولايات المتحدة: "لقد نقلنا حاملة طائرات أمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ونرسل المزيد من المقاتلات إلى تلك المنطقة".

وأضاف: "وقد قلنا للإيرانيين بوضوح: "احذروا".

في الوقت نفسه، طالب الرئيس الأميركي إسرائيل احترام "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة.

وقال بايدن "لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين ننتانياهو) أمراً واحداً هو أنه من المهم فعلاً أن تتصرف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقا لقوانين الحرب".

وتابع "سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم لضمان أن لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها والردّ على هذه الهجمات".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب بلينكن، فإن حركة حماس ما كانت لتكون بالقوة التي هي عليها الآن بدون مساعدة إيران، على الرغم من خضوعها لعقوبات من الولايات المتحدة.

#بايدن

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