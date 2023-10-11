"سرايا القدس" تهدد الاحتلال: ما حدث في غلاف غزة سترونه بساحات أخرى (فيديو)

غزة/سما/

هددت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عبر ناطقها الإعلامي "أبو حمزة"، باتساع رقعة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا.

وقال "أبو حمزة"، مهددا الاحتلال، إن "المعركة قد تمتد قريباً إلى الداخل المحتل، ولم تعد محصورة في قطاع غزة".

وأضاف أن "بقعة النار باتت تتسع، وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظركم".

ودعا "أبو حمزة" كتيبة جنين، وعرين الأسود، وكافة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال.



وأضاف مهددا: "جهزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى".