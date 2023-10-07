نائب السفير الفلسطيني لدى بلجيكا: يجب على أوروبا تصحيح أخطائها

بروكسل/سما/

قال نائب سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، حسن البلعاوي، أنه يجب على أوروبا تصحيح أخطائها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على تل أبيب والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وصرح حسن البلعاوي، أن "الجانب الفلسطيني يدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وعدم تقديم الدعم العسكري لها خلال التصعيد الحالي للصراع في الشرق الأوسط".

وقال حسن البلعاوي، تعليقا على الأحداث في المنطقة: "على أوروبا تصحيح أخطائها التاريخية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني من خلال فرض عقوبات على تل أبيب والاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هذا هو الحل السلمي الوحيد".

كما دعا الدول الأوروبية إلى "عدم المساهمة في تنامي التوترات وعدم تقديم الدعم العسكري لتل أبيب، وهو ما سيعتبر تدخلا عسكريا مباشرا في الصراع".

وأكد أن "الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ القرارات الدولية بشأن الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى ظهور أكبر سجن في الهواء الطلق بقطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في مساحة 365 كيلومتر مربع في ظل ظروف حصار شبه كامل".

وأضاف: "تتحمل الدول الأوروبية مسؤولية تاريخية وسياسية وأخلاقية، عما يحدث، لأن المشروع الإسرائيلي كان مشروعا أوروبيا منذ البداية، ولسنوات عديدة، تجاهل العالم الغربي جوهر المشكلة ".