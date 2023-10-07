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في أول مكالمة هاتفية.. ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين

الخميس 12 أكتوبر 2023 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في أول مكالمة هاتفية.. ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين



الرياض/سما/

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية مساء يوم الأربعاء إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما.

وأفادت الوكالة بأنه وفي أول مكالمة هاتفية بين رئيسي ومحمد بن سلمان، عقدت محادثات مهمة حول فلسطين والحاجة إلى وقف جرائم الحرب.

وأضافت "تسنيم" نقلا عن المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية محمد جامشيدي، أنه وخلال المحادثة تم التركيز على وحدة العالم الإسلامي.

وذكر محمد جامشيدي في تدوينة على منصة "X" "أن كلاهما يعتقد أن جرائم النظام الإسرائيلي والضوء الأخضر الأمريكي سيؤدي إلى انعدام الأمن المدمر لتل أبيب ومؤيديها".

#محمد بن سلمان #ايران

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