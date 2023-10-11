فيديو: كتائب القسام تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها

غزة/سما/

أفرجت المقاومة الفلسطينية مساء الأربعاء عن امرأة إسرائيلية وطفليها كانت المقاومة قد احتجزتها خلال معركة طوفان الأقصى التي بدأت السبت باقتحام واسع للمستوطنات المحيطة في قطاع غزة. وبثت كتائب القسام مشاهد يظهر فيها مقاتلوها وهم يطلقون سراح مستوطنة وطفليها داخل مستوطنة حوليت التي سيطر عليها القسام خلال الاشتباكات. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>



وتتواصل معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام لليوم الخامس على التوالي، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط عدوان عنيف يشنه الأخير على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء، فيما تتصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأسفرت غارات الاحتلال المتواصلة على مختلف مناطق القطاع، التي تعمد خلالها الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والمنازل الآمنة، عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل العدوان.

في المقابل، أقر الاحتلال بارتفاع أعداد قتلاه على يد المقاومة الفلسطينية التي تواصل إطلاق رشقات صاروخية ردا على التهجير والجرائم الإسرائيلية، إلى 1200 قتيل منذ بدء "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.