  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر يطالب بموقف موحد ضد “أكاذيب الغرب” الداعم لإسرائيل

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يطالب بموقف موحد ضد “أكاذيب الغرب” الداعم لإسرائيل



القاهرة/سما/

طالب الأزهر الشريف، الحكومات العربية والإسلامية بـ"اتخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني"، بحسب بيان صادر عنه الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد البيان أن "التغطيات الإعلامية الغربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، وهي أكاذيب تفضح دعاوى الحريات التي يدعي الغرب حمايتها"، داعياً إلى "تقديم المساعدات الإنسانيَّة والإغاثية على وجه السرعة، وضمان عبورها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". 

وأشار إلى "أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يؤوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، كل ذلك هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان". 

كما أوضح البيان أن "الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني يندرج في إطار تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي".


يُذكر أن الأزهر الشريف أشاد في بيان له السبت 7 الشهر الحالي، بصمود الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي للكف عن ازدواجية المعايير، وذلك تعقيباً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة رداً على انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. 

حيث وجه الأزهر في بيان التحية للشعب الفلسطيني، كما حيا بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني، مطالباً العالم المتحضر والمجتمع الدولي "بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث".

كما وصف الأزهر الاحتلال بأنه "وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

كانت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقت، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة". 

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

 
#الازهر الشريف

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يفجر مفاجأة: عناصر في الجيش الإسرائيلي تعاونت مع المقاومة

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل

القسام تعلن استبدال مقاتليها في عدة محاور وخوض اشتباكات عنيفة بغلاف غزة

الأردن قد يفتح أول ممر إنساني بعد معركة دبلوماسية والتواصل مع “حماس الداخل”

طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

العراق: كتائب "حزب الله" تهدد باستهداف القواعد الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن في حرب غزة

الأخبار الرئيسية

تركيا تجري مفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين لدى حماس

3342a5c5-bc2e-4e9e-9a53-fba779b45c5a

"واشنطن بوست" عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

photo_2023-10-11_17-53-36

"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

photo_2023-10-11_16-37-30

تخبّط إسرائيلي في الشمال بالتزامن مع قصف "القسام" لحيفا بصاروخ "R160‎"

136

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية