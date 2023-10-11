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تحذيرات إسرائيلية من إعدام فلسطينيين يعالَجون في مستشفيات الاحتلال

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات إسرائيلية من إعدام فلسطينيين يعالَجون في مستشفيات الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرات من إمكانية "إعدام" مسلحين فلسطينيين أُصيبوا خلال الحرب الجارية، واعتقلهم الاحتلال، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وأوضحت الصحيفة، أن "3 مسلحين فلسطينيين على الأقل من حركة حماس يتلقون العلاج بالمستشفيات الإسرائيلية". 

وحث المسؤولون بوزارة الصحة على نقل المسلحين الجرحى "إلى منشأة عسكرية مغلقة"، وفق "يديعوت أحرونوت"، حيث تحرص الجهات الأمنية على استجوابهم.

بحسب الصحيفة "تخشى وزارة الصحة الإسرائيلية من إعدام الجرحى الفلسطينيين (من قِبل مواطنين إسرائيليين) وأصدرت تعليمات لقادة المستشفيات بالاستعداد وفقاً لذلك".

وقالت الصحيفة إن وزارة الصحة وجّهت ضباط الأمن في هذه المستشفيات "بالاستعداد لأي اضطرابات إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون".


يُذكر أنه فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس توالياً على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

يُشار إلى أنه حتى الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل عدد القتلى في إسرائيل جراء عملية "طوفان الأقصى"، إلى 1200 شخص، وردّت إسرائيل على العملية التي أعلنتها المعارضة، بتنفيذ قصف واسع للغاية وعنيف على قطاع غزة. 

بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء في غزة وصل، اليوم الأربعاء، إلى 1055 فلسطينياً، وإصابة 5184 آخرين.

#اسرائيل ؟

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