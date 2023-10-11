  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع: بيان وزراء الخارجية العرب حول تطورات غزة الأخيرة

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: بيان وزراء الخارجية العرب حول تطورات غزة الأخيرة



القاهرة/سما/

 

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه.

 

ودعا المجلس في قرار صدر بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء برئاسة المغرب، جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

وأدان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

 
 
 
 

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت أعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقطع الإمدادات الأساسية بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يفجر مفاجأة: عناصر في الجيش الإسرائيلي تعاونت مع المقاومة

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل

الأردن قد يفتح أول ممر إنساني بعد معركة دبلوماسية والتواصل مع “حماس الداخل”

طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

العراق: كتائب "حزب الله" تهدد باستهداف القواعد الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن في حرب غزة

انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

3342a5c5-bc2e-4e9e-9a53-fba779b45c5a

"واشنطن بوست" عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

photo_2023-10-11_17-53-36

"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

photo_2023-10-11_16-37-30

تخبّط إسرائيلي في الشمال.. والقسام يقصف حيفا بصاروخ "R160‎"

136

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

gaz-1-730x438

الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الخامس وعدد الشهداء يرتفع إلى 1100

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية