  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس تدعو لصفقة تبادل أسرى فورية مع “حماس”

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تدعو لصفقة تبادل أسرى فورية مع “حماس”



القدس المحتلة/سما/

دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، إلى إجراء صفقة تبادل أسرى “فورية” بين إسرائيل وحركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.


وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “إن المهمة الأكثر إلحاحا أمام إسرائيل تتلخص في إعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.


وأضافت: “هذا يعني شيئا واحدا فقط، وهو المضي قدماً على الفور في عملية تبادل الأسرى، بما في ذلك الاستعداد لإطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل”.
واستدركت: “لكن الهجوم المضاد القاتل الذي شنته إسرائيل ضد حماس في غزة، إلى جانب ما يقوله أعضاء الحكومة، يشير إلى أن إعادة هؤلاء الإسرائيليين لا تأتي على رأس أولوياتها”.
وقالت الصحيفة: “والأسوأ من ذلك، يبدو أن الحكومة قررت تطبيق ما يسمى ببروتوكول هانيبال الذي يسمح بالمخاطرة بحياة المختطفين الذين يقدر عددهم بـ150 أسيرا ومفقودا إسرائيليا”.


ولفتت في هذا الصدد إلى أن “وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش دعا في جلسة مجلس الوزراء السبت، إلى ضرب حماس بوحشية، وعدم أخذ قضية الأسرى في الاعتبار كثيرا”.


وأضافت: “لا يحق لأي حكومة، وبالتأكيد ليست الحكومة الأكثر تهوراً في تاريخ إسرائيل (في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية)، أن تتاجر بحياة المدنيين الأبرياء وتقرر التضحية بهم على مذبح الكبرياء الوطني، وعلينا أن ندفع كل ما هو مطلوب، دون أي تأخير أو مناورات خيالية أو حيل”.


وأردفت الصحيفة: “علينا ألا ننتظر أو نتأخر، وكل ثانية تمر تعرض حياة أقاربهم وعقلهم للخطر، (يجب) تبادل الأسرى الآن”.


وكانت “حماس” أبدت الاستعداد للحديث من خلال طرف ثالث عن تبادل للأسرى ولكن ليس تحت النار، على حد تعبير رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الإثنين.


وتشير المعطيات الرسمية الإسرائيلية الى وجود نحو 5200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يفجر مفاجأة: عناصر في الجيش الإسرائيلي تعاونت مع المقاومة

حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل

رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

الأردن قد يفتح أول ممر إنساني بعد معركة دبلوماسية والتواصل مع “حماس الداخل”

طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

العراق: كتائب "حزب الله" تهدد باستهداف القواعد الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن في حرب غزة

انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

3342a5c5-bc2e-4e9e-9a53-fba779b45c5a

"واشنطن بوست" عن احتمال شن هجوم بري على غزة: تبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة

photo_2023-10-11_16-37-30

تخبّط إسرائيلي في الشمال.. والقسام يقصف حيفا بصاروخ "R160‎"

136

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

gaz-1-730x438

الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الخامس وعدد الشهداء يرتفع إلى 1100

photo_2023-10-06_09-29-39

القسام تعلن استبدال مقاتليها في عدة محاور وخوض اشتباكات عنيفة بغلاف غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية