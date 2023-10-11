الاحتلال يضيّق على الأسرى ويمنعم من مشاهدة التلفاز

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "رئيسة مصلحة السجون أصدرت أمراً بإبقاء الأسرى الفلسطينيين داخل زنازينهم، وعدم السماح لهم بالخروج إلى الساحات أو مشاهدة التلفاز، فضلاً عن قطع الكهرباء عنهم".

وتأتي الخطوة في إطار التضييق على الأسرى الفلسطينيين في ظل عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

والإثنين، أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنّ إدارة سجون الاحتلال تعمل على نقل جميع أسرى قطاع غزة من سجن "النقب" إلى جهة غير معلومة.

وذكر الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم حسنين، أنّه يتم فرض إجراءات انتقامية على الأسرى تشمل كافة المناحي الحياتية، بدأت في سجون "عوفر" و"النقب" و"مجدو" و"الدامون" و"نفحة"، موضحاً أنّ سلطات الاحتلال في السجون الإسرائيلية قلّصت مدة الفورة، ومنع الخروج للاستحمام، فضلاً عن إلغاء زيارات الأهالي والمحامين، ومصادرة الأجهزة الكهربائية، وسحب كافة القنوات التلفزيونية، وإغلاق الأقسام في السجون كافة.

وسبق ذلك، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت أقسام الأسرى في سجني عوفر ومجدو، وعزلت الأقسام عن بعضها، وركّبت أجهزة تشويش إضافية في السجون كافة.

وكانت عمّت الفرحة في أقسام الأسرى كافة في سجون الاحتلال، استبشاراً بقرب النصر والتحرير بفعل عملية "طوفان الأقصى".