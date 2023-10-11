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عند "تاسعة البهاء".. صواريخ سرايا القدس تدك "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت"

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عند "تاسعة البهاء".. صواريخ سرايا القدس تدك "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت"



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقات صاروخية كبيرة عند "تاسعة البهاء" مساء اليوم الأربعاء، استهدفت "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت"، رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

 
 وأمس، قصفت "سرايا القدس" مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي والمدن المحتلة الأخرى، بصليات من الصواريخ، في توقيت تاسعة البهاء أيضاً.

واستهدفت صواريخ المقاومة أمس، برشقات كبيرة، "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت". وأكّدت "السرايا" أنّ "العمق الصهيوني سيكون هدفاً مستمراً لمجاهدي القوة الصاروخية، في ظل استمرار العدوان واستهداف المدنيين الفلسطينيين الآمنين".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس سيطرتها على برج عسكري في مستوطنة "عيناف" في الضفة الغربية، وعن مسؤوليتها عن العملية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في وقت سابق، أسر 30 جندياً إسرائيلياً خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت الفائت، وحذّر المتحدث العسكري باسمها، "إسرائيل"، من "مصير مجهول لجنودها ومستوطنيها".

#صواريخ #سرايا القدس

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