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"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعرض مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في اقتحام موقع "كيسوفيم"



غزة/سما/

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب عز الدين القسام، مشاهد من اقتحام موقع عسكري قرب مستوطنة "كيسوفيم"، شرقي محافظة خان يونس، حيث نجحت قوة المقاومة المقتحمة في قتل وأسر من كان في داخله.

وذكر الإعلام الحربي أنّ الموقع المستهدف هو موقع إسناد مدرع تابع لكتيبة "كيسوفيم"، وقد جرى استهدافه في صباح اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".

وأظهر الفيديو مشاهد لاقتحام قوات راجلة من المقاومة الفلسطينية للموقع المحصّن، بعدما اقتربت منه عبر الدراجات النارية والسيارات.

 

 

وحمل مقاتلو المقاومة أسلحة مضادة للدروع، من بينها قاذفات "آر بي جي 7 - آر تاندم" ذات الرأس الحربي المزدوج والمخصص لاختراق التدريع التفاعلي للمدرعات والدبابات.

وتمكّن المقاومون من أسر وقتل من كان في الموقع، فضلاً عن استهداف مدرعات الاحتلال التي كانت في داخله.

كما تعمّد فيديو الإعلام الحربي تمويه وجوه وأصوات المقاتلين المشاركين في العملية، في إشارة إلى أنّهم تمكّنوا من الانسحاب من المنطقة بسلام، وتمويهاً لهوية منفذي عمليات الأسر.

#كتائب القسام

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