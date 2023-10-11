البيت الأبيض: الولايات المتحدة “تعمل” مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة

واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة “تعمل بنشاط” مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للمدنيين من غزة في ظل القصف الإسرائيلي بعد هجوم حركة حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي “نناقش هذا الأمر بنشاط مع نظرائنا الإسرائيليين والمصريين. نؤيد ممرا آمنا للمدنيين”.

وأعربت واشنطن عن “قلقها الواضح” من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية.

وقال جون كيربي “نتابع بقلق بعض الهجمات الصاروخية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ومصدرها بطبيعة الحال حزب الله”.