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شاهد: لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة



القدس المحتلة/سما/

أظهر مقطع فيديو الأربعاء لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال وجوده في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي فلسطيني.

يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها كليفرلي لإظهار دعم بلاده “الذي لا يتزعزع” لدولة الاحتلال بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس فجر السبت.

 

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق، وصل كليفرلي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء “لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي” في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وأوضح البيان أن الوزير “سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

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